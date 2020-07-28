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    Ковальчук: Знаем, что самое важное — это не хоккей, а здоровье людей

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал, что матчи плей-офф НХЛ должны помочь людям отвлечься от плохих мыслей.

    Илья Ковальчук
    Илья Ковальчук

    Напомним, что Ковальчук после обмена из «Монреаля», который состоялся 23 февраля, успел провести семь игр за «Вашингтон», набрав в них четыре (1+3) очка.

    «Мы очень соскучились по хоккею. Каждый понимает, какая сейчас ситуация в мире.

    Мы должны подарить людям спортивное зрелище по телевизору, принести радость, помочь отвлечься от плохих мыслей.

    Сумасшедшее время, никто не мог такого предсказать. И мы знаем, что самое важное — это не хоккей, а здоровье людей. Но мы тоже можем помочь», — приводит слова Ковальчука пресс-служба НХЛ.

    Сезон в НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд. Игры пройдут в Эдмонтоне и Торонто.

    По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» вошел в четверку лучших команд Восточной конференции, поэтому в предварительном раунде плей-офф принимать участия не будет, однако для определения номера посева в плей-офф «Кэпиталз» сыграют с «Тампой», «Филадельфией» и «Бостоном». 0

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