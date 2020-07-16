ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван ДейкНежданные ошибки. Ван Дейк и Алиссон лишили «Ливерпуль» возможности набрать 100 очков
  • 16:08
    • Девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус
  • 16:25
    • Кокорина и Заболотного нет среди заразившихся коронавирусом игроков «Сочи»
  • 15:49
    • У форварда «Авангарда» выявлен коронавирус
  • 15:02
    • «Химки» примут решение об участии в РПЛ после полуфинала Кубка России
  • 14:54
    • Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт
    Все новости спорта

    У форварда «Авангарда» выявлен коронавирус

    Хоккей Авангард КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    У форварда Сергея Шумакова выявлен коронавирус. Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

    Сергей Шумаков
    Сергей Шумаков

    «У Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция. В тренировочном процессе он участия не принимал.

    Сейчас он изолирован от команды и находится на связи с медслужбой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее.

    Сама команда продолжает работать на "Арене-Балашиха" и жить в изоляции в отеле около стадиона.

    Кроме того, в ходе углубленного медицинского обследования у нескольких молодых игроков выявлены ограничения на физическую нагрузку.

    Хоккеисты прошли дополнительное обследование, часть из них уже приступила к работе в общей группе, остальные присоединятся к команде в ближайшее время», — цитирует Волкова Twitter «Авангарда». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — ЦСКА
  • 1.78
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли московское дерби результативным?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Реал» снова победит?
  • «Реал» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Слуцкий снова потреплет нервы Карпину?
  • «Рубин» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Уфа — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие