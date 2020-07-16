У форварда «Авангарда» выявлен коронавирус

У форвардавыявлен коронавирус. Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

«У Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция. В тренировочном процессе он участия не принимал.

Сейчас он изолирован от команды и находится на связи с медслужбой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее.

Сама команда продолжает работать на "Арене-Балашиха" и жить в изоляции в отеле около стадиона.

Кроме того, в ходе углубленного медицинского обследования у нескольких молодых игроков выявлены ограничения на физическую нагрузку.

Хоккеисты прошли дополнительное обследование, часть из них уже приступила к работе в общей группе, остальные присоединятся к команде в ближайшее время», — цитирует Волкова Twitter «Авангарда». 0