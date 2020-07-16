У форварда «Авангарда» выявлен коронавирус

Сергей Шумаков
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«У Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция. В тренировочном процессе он участия не принимал.
Сейчас он изолирован от команды и находится на связи с медслужбой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее.
Сама команда продолжает работать на "Арене-Балашиха" и жить в изоляции в отеле около стадиона.
Кроме того, в ходе углубленного медицинского обследования у нескольких молодых игроков выявлены ограничения на физическую нагрузку.
Хоккеисты прошли дополнительное обследование, часть из них уже приступила к работе в общей группе, остальные присоединятся к команде в ближайшее время», — цитирует Волкова Twitter «Авангарда». 0