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    Капризов: С большим нетерпением жду возможности надеть свитер «Миннесоты»

    Хоккей Миннесота Уайлд НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Новичок «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, что ждет момента, когда сможет присоединиться к команде.

    Кирилл Капризов
    Кирилл Капризов

    Ранее россиянин подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ.

    «Когда сезон в КХЛ был окончен, я думал, что процесс перехода сложится более гладко. Знаю, что все меня ждут, да я и сам с большим нетерпением жду возможности надеть свитер "Уайлд".

    Надеюсь, что это произойдет где-то на следующей неделе. Я и правда очень хочу присоединиться к команде», — сказал Капризов пресс-службе НХЛ.

    Напомним, что 23-летний Капризов был выбран «Миннесотой» в 5-м раунде драфта 2015 года под общим 135-м номером. Российский форвард сможет дебютировать в НХЛ только в сезоне-2020/21.

    Текущий сезон НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд. Первый матч между «Уайлд» и «Кэнакс» пройдет 2 августа 0

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