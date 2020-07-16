Капризов: С большим нетерпением жду возможности надеть свитер «Миннесоты»

Новичок «Миннесоты»рассказал, что ждет момента, когда сможет присоединиться к команде.

Ранее россиянин подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ.

«Когда сезон в КХЛ был окончен, я думал, что процесс перехода сложится более гладко. Знаю, что все меня ждут, да я и сам с большим нетерпением жду возможности надеть свитер "Уайлд".

Надеюсь, что это произойдет где-то на следующей неделе. Я и правда очень хочу присоединиться к команде», — сказал Капризов пресс-службе НХЛ.

Напомним, что 23-летний Капризов был выбран «Миннесотой» в 5-м раунде драфта 2015 года под общим 135-м номером. Российский форвард сможет дебютировать в НХЛ только в сезоне-2020/21.

Текущий сезон НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд. Первый матч между «Уайлд» и «Кэнакс» пройдет 2 августа 0