ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Эштадиу да Луш»УЕФА упорядочил календарь. Лиссабон примет Лигу чемпионов, финал состоится 23 августа
  • 08:07
    • В НХЛ выявлено 11 случаев заражения коронавирусом
  • 07:03
    • Футбольная лига Франции официально презентовала логотип Лиги 1
  • 22:01
    • «Сочи» забил «Ростову» десять голов
  • 00:58
    • «Барселона» потеряла очки в Севилье
  • 00:11
    • «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» победителя не определили
    Все новости спорта

    В НХЛ выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

    Хоккей Коронавирус в спорте НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Одиннадцать игроков НХЛ сдали положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте лиги.

    В НХЛ выявлено 11 случаев заражения коронавирусом
    В НХЛ выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

    «Поскольку клубам НХЛ было разрешено открыть свои тренировочные базы 8 июня, все игроки, посещающие эти объекты, прошли обязательное тестирование на COVID-19. На сегодняшний день более 200 игроков прошли многократное тестирование. В общей сложности 11 из этих игроков показали положительный результат. Все игроки с положительными тестами были самоизолированы и следуют специальным протоколам.

    НХЛ будет еженедельно предоставлять обновленную информацию о количестве тестов, проведенных для игроков, и о их результатах. Лига не будет предоставлять информацию о личности игроков или их клубов», — сообщается в заявлении.

    Ранее «Тампа» объявила о закрытии тренировочных центров после нескольких случаев заражения COVID-19 в команде. Также, по данным СМИ, коронавирусом инфицирован форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.

    Ранее было объявлено, что регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, завершен досрочно. Нынешний сезон возобновится с плей-офф, если будет такая возможность. Команды сыграют в новом формате с участием 24 клубов в двух городах. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Зенит»
  • 1.95
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Зенит» с карантина победой?
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Прервет ли «Спартак» серию поражений в играх с «Арсеналом»?
  • «Арсенал» Тула — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Ожидать ли праздника голов на «Ред Булл Арене»?
  • «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Крылья Советов» — «Ахмат» Футбол РПЛ. «Ахмат» выиграл у «Крыльев», «Сочи» разбил молодежь «Ростова»Обзор матчей 23-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 22:090
  • 21:52
    • «Саутгемптон» приблизил «Норвич» к вылету
  • 19:57
    • «Ахмат» обыграл «Крылья» в первом матче после рестарта РПЛ
  • 08:23
    • Радимов назвал «Крыльев Советов» «карикатурой на футбольную команду»
    Возобновление сезона для «Ростова» не задалось Футбол Ростовские разгильдяи и сочинские лицемеры. Первая вспышка COVID-19 в РПЛРеакция спортивных СМИ на вспышку коронавируса в «Ростове» 18/06/2020 в 19:550
  • Экспресс дня

  • «Атлетико» закрепится в зоне Лиги чемпионов?
  • 2.23
    •
  • 07:51
    • УЕФА оштрафовал «Марсель» за нарушение ФФП
  • 07:35
    • «Боруссия» М потеряла своих двух основных форвардов до конца сезона
  • 07:19
    • Быстров: Я бы отдал победу «Ростову» после первого гола
    «Ман Сити» победил в большинстве Футбол «Манчестер Сити» разбил «Арсенал» в новой реальностиУсловия не напоминали привычную АПЛ, но «горожане» показали свое классическое доминирование 18/06/2020 в 15:300
  • 19:34
    • СКА и «Сочи» совершили обмен
  • 15:55
    • EA Sports представила трейлер FIFA 21
  • 14:16
    • Ассистента рефери на матч «Арсенал» — «Спартак» заменили из-за коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Урал — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Уотфорд — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Падерборн — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Герта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Атлетик — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Борнмут — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие