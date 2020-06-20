Одиннадцать игроковсдали положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте лиги.

В НХЛ выявлено 11 случаев заражения коронавирусом globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Поскольку клубам НХЛ было разрешено открыть свои тренировочные базы 8 июня, все игроки, посещающие эти объекты, прошли обязательное тестирование на COVID-19. На сегодняшний день более 200 игроков прошли многократное тестирование. В общей сложности 11 из этих игроков показали положительный результат. Все игроки с положительными тестами были самоизолированы и следуют специальным протоколам.

НХЛ будет еженедельно предоставлять обновленную информацию о количестве тестов, проведенных для игроков, и о их результатах. Лига не будет предоставлять информацию о личности игроков или их клубов», — сообщается в заявлении.

Ранее «Тампа» объявила о закрытии тренировочных центров после нескольких случаев заражения COVID-19 в команде. Также, по данным СМИ, коронавирусом инфицирован форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.

Ранее было объявлено, что регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, завершен досрочно. Нынешний сезон возобновится с плей-офф, если будет такая возможность. Команды сыграют в новом формате с участием 24 клубов в двух городах. 0