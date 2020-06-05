НХЛ разрешила клубам c 8 июня проводить тренировки в малых группах

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о переходе на второй этап плана по возобновлению сезона-2019/20.

Начиная с 8 июня команды лиги могут открывать помещения для добровольных ограниченных тренировок.

«Начиная с 8 июня — при условии выполнения каждым клубом всех требований, изложенных в протоколе, — клубам будет разрешено вновь открыть свои тренировочные базы в своих городах, чтобы позволить игрокам участвовать в индивидуальных тренировочных мероприятиях (вне льда и на льду).

Игроки будут участвовать на добровольной основе и будут распределены на небольшие группы (то есть не более шести игроков одновременно, плюс ограниченное число сотрудников клуба). Различные меры, изложенные в протоколе, предназначены для обеспечения игрокам безопасной и контролируемой среды, в которой они могут возобновить свою подготовку. Данный этап не является заменой тренировочного лагеря.

Все необходимые приготовления, включая те, которые требуют участия игрока (обучение, диагностическое тестирование, планирование медицинских мероприятий и т.д.), могут начаться немедленно. NHL и NHLPA продолжают переговоры по соглашению о возобновлении чемпионата», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярного чемпионата. 0