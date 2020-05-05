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    Ласьков: Нижняя планка «Магнитки» — финал конференции

    Хоккей Металлург Мг КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о задачах команды на следующий сезон.

    Сергей Ласьков
    Сергей Ласьков

    «Пока мы комплектуем команду под основную задачу. А если не ставить себе такую основную задачу, как победа в Кубке Гагарина, то грош цена такому менеджеру. Цели всегда должны быть максимальными.

    Конечно, надо учитывать, что команда обновляется очень серьезно. Нижняя планка сезона — финал конференции, и под это строятся контракты с игроками, прописывается командная премия, которая и даст дополнительную мотивацию.

    Никаких "левых" бонусов из тех, которые были раньше — нет. Все завязано на команду и командный результат. Оценку мы давать будем весной следующего года.

    Сейчас идет подборка каждой тройки нападения, каждого защитника к защитнику, возможностей одного игрока к другому. Процесс скрупулезный.

    Наша цель — чтобы команда заиграла, была способна решать серьёзные задачи, в том числе за счет того, что у игроков есть серьезные амбиции и желание побеждать.

    Кто-то хочет играть в НХЛ? Покажи мастерство здесь. Кто-то хочет более серьезный контракт? Покажи за "Металлург" лучшее, на что ты способен. В общем — команда будет боевая», — заявил Ласьков клубной пресс-службе. 0

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