Ласьков: Нижняя планка «Магнитки» — финал конференции

Вице-президент магнитогорского «Металлурга»рассказал о задачах команды на следующий сезон.

«Пока мы комплектуем команду под основную задачу. А если не ставить себе такую основную задачу, как победа в Кубке Гагарина, то грош цена такому менеджеру. Цели всегда должны быть максимальными.

Конечно, надо учитывать, что команда обновляется очень серьезно. Нижняя планка сезона — финал конференции, и под это строятся контракты с игроками, прописывается командная премия, которая и даст дополнительную мотивацию.

Никаких "левых" бонусов из тех, которые были раньше — нет. Все завязано на команду и командный результат. Оценку мы давать будем весной следующего года.

Сейчас идет подборка каждой тройки нападения, каждого защитника к защитнику, возможностей одного игрока к другому. Процесс скрупулезный.

Наша цель — чтобы команда заиграла, была способна решать серьёзные задачи, в том числе за счет того, что у игроков есть серьезные амбиции и желание побеждать.

Кто-то хочет играть в НХЛ? Покажи мастерство здесь. Кто-то хочет более серьезный контракт? Покажи за "Металлург" лучшее, на что ты способен. В общем — команда будет боевая», — заявил Ласьков клубной пресс-службе. 0