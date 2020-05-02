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    Миронов: Пугает неопределенность, ужасно, что во всем мире остановился спорт

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    Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал о том, что переживает по поводу нынешней ситуации в мировом спорте, когда большинство соревнований прервано из-за пандемии коронавируса.

    Андрей Миронов
    Андрей Миронов

    «Первое, что пугает, это неопределенность. Непонятно, когда закончится самоизоляция, когда начнется новый сезон, когда в мире вообще все успокоится.

    Самое страшное, когда находишься в неведении и не знаешь, как это происходит. Ужасно, что во всем мире остановился спорт, перенесена Олимпиада.

    В НХЛ приостановили сезон, и они не знают, как долго это все продлится. При этом они должны поддерживать себя в форме, чтобы вернуться на лед, как только сезон возобновится.

    Когда постоянно тренируешься и не играешь, это очень тяжело. У нас ситуация легче, потому что КХЛ закрыла сезон вообще.

    Хотя бы сейчас есть определенность и надежда, что 2 сентября, как и было объявлено, мы начнем. А до этого в середине июля соберемся с ребятами и поедем на сборы», — цитирует Миронова официальный сайт КХЛ.

    Московское «Динамо» вышло во второй раунд Кубка Гагарина и должно было сыграть с ЦСКА, но сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

    В регулярном чемпионате 25-летний Миронов набрал 17 очков (4+13) в 61 матче при показателе полезности +6. 0

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