«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: счет матча 2:0, обзор голов

обыграл(2:0) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Первый гол «горожане» забили на 13-й минуте встречи. Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил нанести удар с линии штрафной соперника и мяч, благодаря рикошету, оказался в воротах — 1:0.

На 31-й минуте все тот же Бернарду Силва оформил дубль. Футболист нанес удар около линии штрафной и снова не прогадал — 2:0.

Футбол. Англия. Кубок ФА Манчестер Сити — Ньюкасл 2:0 Голы: 1:0 Бернарду Силва (13'), 2:0 Бернарду Силва (31') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Йошко Гвардиол, Родриго Эрнандес, Матео Ковачич, Бернарду Силва, Филип Фоден, Жереми Доку (Оскар Бобб, 77'), Эрлинг Холанд (Хулиан Альварес, 87') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Дэниел Бёрн (Льюис Холл, 62'), Свен Ботман (Эмиль Крафт, 83'), Фабиан Шер, Джамал Ласcеллс, Джозеф Уиллок (Эллиот Андерсон, 62'), Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф (Льюис Майли, 62'), Джейкоб Мёрфи, Александер Исак, Энтони Гордон (Мигель Альмирон, 62') Предупреждения: Фабиан Шер (18'), Джамал Ласcеллс (28'), Мигель Альмирон (90 + 3')

«Манчестер Сити» прошел в полуфинал Кубка Англии, соперник на этой стадии пока неизвестен. «Ньюкасл» завершил свое выступление на турнире.