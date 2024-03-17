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    «Аталанта» прервет серию без побед в Серии А?

    «Аталанта» — «Фиорентина». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 17 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Фиорентина»
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    «Аталанта»
    17 марта в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» сыграет против «Фиорентины». Начало — в 20:00 по мск. «Аталанта» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Марта 2024 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 20:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Аталанта»

    Турнирное положение: В таблице на текущий момент дружина Джана Пьеро Гасперини с 47 набранными очками идет шестой, но от четвертой строки, дающий билет в Лигу чемпионов, отстает на четыре балла.

    «Аталанта» пока за всю турнирную дистанцию отпраздновала 14 викторий, пять встреч еще свела вничью и девять раз проиграла, забила 51 гол при 32 пропущенных.

    Аталанта — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Накануне клуб из Бергамо в ответке 1/8 финала Лиги Европы на своем поле обыграл лиссабонский «Спортинг» 2:1 и пропился в четвертьфинал, так как в гостях сыграл вничью 1:1. В минувшем же туре Серии А он на выезде поделил очки с туринским «Ювентусом», сыграв 2:2.

    Не сыграют: Все игроки в строю. Нет ни травмированных, ни дисквалифицированных.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Аталанта» в рамках чемпионата страны не может победить на протяжении последних двух встреч, проиграв «Интеру» 0:4 и расписав мировую с «Юве» 2:2. Перед этим же «богини» имели 10-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот период «сине-черные» расписали две мировые и отпраздновали аж восемь викторий. Забивала же команда в 12 из 13 минувших встреч.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице итальянского первенства подопечные Винченцо Итальяно с 43 набранными очками идут восьмыми, проигрывая балл седьмой строке.

    «Фиорентина» выиграла 12 встреч из 28 проведенных, семь раз сыграла вничью и потерпела девять фиаско, разница мячей составляет 41:32.

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    • Последние матчи: В преддверии предстоящей игры клуб из Флоренции дома сыграл вничью 1:1 с «Маккаби» Хайфа в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций и вышел в 1/4 финала, так как в гостях победил 4:3. В своей же последней встрече чемпионата «лилии» на своем поле поделили очки с «Ромой» 2:2.

    Не сыграют: Джакомо Бонавентура и Оливер Кристенсен пребывают в лазарете команды.

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    Состояние команды: «Фиолетовые» не уступают вот уже на протяжении шести поединков с учетом различных турниров. Однако в этом отрезке они смогли добыть всего две виктории и четыре матча свели вничью.

    За минувшие же девять игр «Фиорентина» уходила с поля без результативных действий только в двух случаях.

    Статистика для ставок

    • «Аталанта» выиграла семь последних домашних игр чемпионата из восьми при одном фиаско

    • У «Фиорентины» лишь одна гостевая виктория в Серии А за прошедшие девять встреч и пять фиаско

    • Дома «Аталанта» выиграла у «Фиорентины» в двух из трех домашних встреч в чемпионате

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.90, победа «Фиорентины» — 4.28, ничья — 3.93.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 2.12 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке прогнозируем викторию «Аталанты», которая очень сильно выступает дома в этом сезоне, да и против «Фиорентины» в родных стенах играет вполне успешно.

    Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» за 1.90.

    Прогноз: Плюс к этому ожидаем, что поединок получится верховым, ведь обе команды проводят результативные встречи в своих последних отрезках.

    Ставка: обе забьют за 1.83.

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    Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Фиорентина» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. «Аталанта» прервет серию без побед в Серии А?
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