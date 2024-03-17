«Аталанта»
Турнирное положение: В таблице на текущий момент дружина Джана Пьеро Гасперини с 47 набранными очками идет шестой, но от четвертой строки, дающий билет в Лигу чемпионов, отстает на четыре балла.
«Аталанта» пока за всю турнирную дистанцию отпраздновала 14 викторий, пять встреч еще свела вничью и девять раз проиграла, забила 51 гол при 32 пропущенных.
Аталанта — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Накануне клуб из Бергамо в ответке 1/8 финала Лиги Европы на своем поле обыграл лиссабонский «Спортинг» 2:1 и пропился в четвертьфинал, так как в гостях сыграл вничью 1:1. В минувшем же туре Серии А он на выезде поделил очки с туринским «Ювентусом», сыграв 2:2.
Не сыграют: Все игроки в строю. Нет ни травмированных, ни дисквалифицированных.
Состояние команды: «Аталанта» в рамках чемпионата страны не может победить на протяжении последних двух встреч, проиграв «Интеру» 0:4 и расписав мировую с «Юве» 2:2. Перед этим же «богини» имели 10-матчевую беспроигрышную серию.
В этот период «сине-черные» расписали две мировые и отпраздновали аж восемь викторий. Забивала же команда в 12 из 13 минувших встреч.
«Фиорентина»
Турнирное положение: На текущий момент в таблице итальянского первенства подопечные Винченцо Итальяно с 43 набранными очками идут восьмыми, проигрывая балл седьмой строке.
«Фиорентина» выиграла 12 встреч из 28 проведенных, семь раз сыграла вничью и потерпела девять фиаско, разница мячей составляет 41:32.
Последние матчи: В преддверии предстоящей игры клуб из Флоренции дома сыграл вничью 1:1 с «Маккаби» Хайфа в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций и вышел в 1/4 финала, так как в гостях победил 4:3. В своей же последней встрече чемпионата «лилии» на своем поле поделили очки с «Ромой» 2:2.
Не сыграют: Джакомо Бонавентура и Оливер Кристенсен пребывают в лазарете команды.
Состояние команды: «Фиолетовые» не уступают вот уже на протяжении шести поединков с учетом различных турниров. Однако в этом отрезке они смогли добыть всего две виктории и четыре матча свели вничью.
За минувшие же девять игр «Фиорентина» уходила с поля без результативных действий только в двух случаях.
Статистика для ставок
- «Аталанта» выиграла семь последних домашних игр чемпионата из восьми при одном фиаско
- У «Фиорентины» лишь одна гостевая виктория в Серии А за прошедшие девять встреч и пять фиаско
- Дома «Аталанта» выиграла у «Фиорентины» в двух из трех домашних встреч в чемпионате
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.90, победа «Фиорентины» — 4.28, ничья — 3.93.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 2.12 соответственно.
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Прогноз: В этом поединке прогнозируем викторию «Аталанты», которая очень сильно выступает дома в этом сезоне, да и против «Фиорентины» в родных стенах играет вполне успешно.
Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» за 1.90.
Прогноз: Плюс к этому ожидаем, что поединок получится верховым, ведь обе команды проводят результативные встречи в своих последних отрезках.
Ставка: обе забьют за 1.83.