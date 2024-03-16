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    «Тоттенхэм» крупно уступил «Фулхэму»

    «Фулхэм» — «Тоттенхэм»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» в родных стенах разгромил «Тоттенхэм» со счетом 3:0.

    «Фулхэм»
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    «Фулхэм»

    Автором дубля в этом поединке забил Родриго Муниз, а еще один гол на счету Саши Лукича.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Тоттенхэм 3:0
    Голы: 1:0 Родриго Мунис (42'), 2:0 Саша Лукич (49'), 3:0 Родриго Мунис (61') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань (Кенни Тете, 82'), Олуватосин Адарабиойо, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Жоау Палинья, Саша Лукич (Харрисон Рид, 81'), Андреас Перейра (Гарри Уилсон, 72'), Виллиан, Алекс Айуоби (Бобби Декордова-Рид, 82'), Родриго Мунис (Рауль Хименес, 64') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Раду Дрэгушин, Кристиан Ромеро, Бреннан Джонсон (Ришарлисон, 80'), Джеймс Мэддисон (Родриго Бентанкур, 66'), Деян Кулушевски, Папе Сарр (Тимо Вернер, 66'), Ив Биссума (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 66'), Педро Порро, Сон Хын Мин (Джовани Ло Чельсо, 87') Предупреждения: Жоау Палинья (55'), Ив Биссума (63'), Бреннан Джонсон (79'), Харрисон Рид (90 + 6'), Родриго Бентанкур (90 + 6')

    Календарь и таблица АПЛ

    Победа позволила «Фулхэму» набрать 38 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице. У «Тоттенхэма» осталось 53 пункта и пятая строчка.

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