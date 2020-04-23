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    «Авангард» назначил Алексея Волкова на должность генменеджера

    Хоккей Авангард КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» официально объявил о назначении Алексея Волкова на пост генерального менеджера клуба.

    Алексей Волков
    Алексей Волков

    Последние два сезона специалист работал в скаутской службе ЦСКА.

    «Для меня большая честь получить приглашение от такого сильного клуба.

    "Авангард" в последние два сезона вернулся на ведущие роли в КХЛ как со спортивной точки зрения — в позапрошлом сезоне клуб вышел в финал Кубка Гагарина, — так и с медийной.

    Об "Авангарде" постоянно говорят, у команды огромная армия болельщиков, которые ждут побед. Это новый вызов в моей карьере, который я с радостью принял.

    Меня очень привлекают высокие амбиции руководства клуба, максимализм председателя Совета директоров Александра Крылова — это говорит о том, что в "Авангарде" готовы сделать все возможное для достижения результата.

    Максима Сушинского знаю давно, играли друг против друга, пересекались в сборной. Он провел, безусловно, сильную работу на посту президента за эти два сезона, и со своей стороны мне хотелось бы помочь клубу укрепить завоеванные позиции, чтобы достичь главной цели — Кубка Гагарина.

    С Бобом Хартли у нас уже состоялся первый разговор, мы наметили основные стороны, которые нуждаются в усилении. Я не сторонник кардинальных перемен, поэтому усиления будут точечными.

    Трансферный рынок открывается 1 мая, и сейчас мы активно просматриваем игроков. Не забудем и о своих воспитанниках — у нас есть задача проводить их по всей нашей вертикали, постепенно доводя до основы главной команды.

    Таких примеров, как Михеев, должно быть в нашем клубе как можно больше», — приводит пресс-служба «Авангарда» слова Волкова.

    Ранее совет директоров «Авангарда» признал неудовлетворительным выступление клуба в сезоне.

    Команда заняла 3-е место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграла «Салавату Юлаеву» (2-4). 0

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