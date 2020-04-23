«Авангард» назначил Алексея Волкова на должность генменеджера

Омскийофициально объявил о назначениина пост генерального менеджера клуба.

Последние два сезона специалист работал в скаутской службе ЦСКА.

«Для меня большая честь получить приглашение от такого сильного клуба.

"Авангард" в последние два сезона вернулся на ведущие роли в КХЛ как со спортивной точки зрения — в позапрошлом сезоне клуб вышел в финал Кубка Гагарина, — так и с медийной.

Об "Авангарде" постоянно говорят, у команды огромная армия болельщиков, которые ждут побед. Это новый вызов в моей карьере, который я с радостью принял.

Меня очень привлекают высокие амбиции руководства клуба, максимализм председателя Совета директоров Александра Крылова — это говорит о том, что в "Авангарде" готовы сделать все возможное для достижения результата.

Максима Сушинского знаю давно, играли друг против друга, пересекались в сборной. Он провел, безусловно, сильную работу на посту президента за эти два сезона, и со своей стороны мне хотелось бы помочь клубу укрепить завоеванные позиции, чтобы достичь главной цели — Кубка Гагарина.

С Бобом Хартли у нас уже состоялся первый разговор, мы наметили основные стороны, которые нуждаются в усилении. Я не сторонник кардинальных перемен, поэтому усиления будут точечными.

Трансферный рынок открывается 1 мая, и сейчас мы активно просматриваем игроков. Не забудем и о своих воспитанниках — у нас есть задача проводить их по всей нашей вертикали, постепенно доводя до основы главной команды.

Таких примеров, как Михеев, должно быть в нашем клубе как можно больше», — приводит пресс-служба «Авангарда» слова Волкова.

Ранее совет директоров «Авангарда» признал неудовлетворительным выступление клуба в сезоне.

Команда заняла 3-е место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграла «Салавату Юлаеву» (2-4). 0