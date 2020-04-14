СКА может обменять Якупова

Нападающийможет покинуть питерский, сообщает «Чемпионат»

Армейскй клуб рассматривает варианты обмена хоккеиста, контракт которого с зарплатой 70 миллионов рублей будет действовать еще два года.

26-летний Якупов выступает за СКА с 2018 года. В минувшем сезоне он набрал 20 (10+10) очков при полезности «+4» в 46 матчах чемпионата КХЛ.

Ранее стало известно, что СКА также может обменять Дмитрия Кагарлицкого и Илью Каблукова, контракты которых рассчитаны до конца сезона-2021/22.

32-летний Каблуков в минувшем сезоне провел 48 матчей и отметился тремя результативными передачами. Безголевая серия хоккеиста составляет 91 матч.

30-летний Кагарлицкий в 36 матчах сезона набрал 15 (4+11) очков. За последние два месяца до остановки чемпионата он не провел ни одного матча. 0