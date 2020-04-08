Сорокин: Не буду скрывать — мысли об НХЛ есть

Голкипер ЦСКАрассказал о возможном переходе в состав

Российский вратарь был выбран клубом из Нью-Йорка на драфте 2014 года под общим 78-м номером. Действующий контракт Сорокина с ЦСКА истекает 30 апреля.

«Я, честно, не думал об этом. Сейчас не очень хочется говорить на эту тему, так как контракт с ЦСКА еще действует.

Это неуважение к команде — рассуждать о другом клубе, находясь в их расположении. Но теоретически все возможно.

Предложение в сезоне действительно мне поступило. Но я был полностью сконцентрирован на своей работе. Я даже не знаю, какие условия мне предлагали.

И это сейчас не лукавство, а чистая правда. Но после окончания сезона мы еще не разговаривали с руководством клуба. Никаких личных встреч мы не проводили. Возможно, у них пока не было времени.

Может быть, все-таки уже пора в НХЛ? Конечно, мысли такие есть. Не буду скрывать. Мы же все живые люди», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Ранее генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло говорил, что в команде рассчитывают на приезд 24-летнего российского голкипера.

В прошедшем сезоне Сорокин провел 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропуская по 1,50 шайбы за игру при показателе надежности 93,5%, а также 4 встречи в Кубке Гагарина, в которых одержал 4 победы, пропуская по 0,73 шайбы и отразив 96,6% бросков по своим воротам. 0