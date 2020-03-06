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    Немировски: Понимали, что будет сложно победить ЦСКА, а сейчас — еще сложнее

    Хоккей Торпедо ЦСКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА (1:2 ОТ).

    Дэвид Немировски
    Дэвид Немировски

    «Очень тяжело сейчас. Мы хорошо играли, создали много моментов. Очень обидно. С самого начала и до конца это сегодня была наша лучшая игра.

    К сожалению, уступили в овертайме. Все понимали, что будет сложно победить, а сейчас — еще сложнее. Но мы не опускаем голову, готовимся дальше», — цитирует Немировски пресс-служба КХЛ.

    После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу армейцев. Следующая встреча команда состоится 8 марта в Нижнем Новгороде. 0

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