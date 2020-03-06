Крикунов: Плохо объяснили команде, что «Спартак» не сдается

Главный тренер «Динамо»прокомментировал первое поражение в серии со(4:5 ОТ, 2:1 в серии).

«Начали мы за здравие. Кончили за упокой. Сыграли хорошо на контратаках в дебюте матча, повели 3:0. Видимо, этот счет нас подзагубил.

Успокоились, хотя мы говорили ребятами, что играть еще целый матч. "Спартак" не сдается, борется. Мы, к сожалению, плохо это ребятам объяснили.

3-17 по броскам в третьем периоде? И "Спартак" играл хорошо, и мы решили сохранить преимущество в счете, поэтому и не бросали, хотели все разыграть.

Прижались к своим воротам. Когда ломается психология, то ломается и тактика», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0