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    Крикунов: Плохо объяснили команде, что «Спартак» не сдается

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    Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал первое поражение в серии со «Спартаком» (4:5 ОТ, 2:1 в серии).

    Владимир Крикунов
    Владимир Крикунов

    «Начали мы за здравие. Кончили за упокой. Сыграли хорошо на контратаках в дебюте матча, повели 3:0. Видимо, этот счет нас подзагубил.

    Успокоились, хотя мы говорили ребятами, что играть еще целый матч. "Спартак" не сдается, борется. Мы, к сожалению, плохо это ребятам объяснили.

    3-17 по броскам в третьем периоде? И "Спартак" играл хорошо, и мы решили сохранить преимущество в счете, поэтому и не бросали, хотели все разыграть.

    Прижались к своим воротам. Когда ломается психология, то ломается и тактика», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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