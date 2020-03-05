Крикунов: Удаление в конце чуть помешало, но мы вытерпели

Главный тренер «Динамо»поделился впечатлениями после матча плей-офф Кубка Гагарина против «Спартака» (4:3, 2:0 — в серии).

«Хочу поблагодарить болельщиков наших, потому что они классно поддерживали. "Спартак" хорошо начал, хотя мы об этом предупреждали. Хорошо, что мы дважды отыгрались. Дальше помогло большинство.

Ребята — молодцы, в третьем периоде здорово отработали и воспользовались своими моментами. Удаление в конце чуть помешало, но мы вытерпели. Все — молодцы.

Почему в состав не попали Тарасов и Алексеев? Убрали, потому что их игра не устраивала. Сейчас потренируются немного и будут играть», — цитирует тренера официальный сайт красно-белых. 0