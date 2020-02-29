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    Панарин установил новый личный рекорд результативности

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    «Филадельфия» на своем льду обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин

    Форвард гостей Артемий Панарин записал на свое имя результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности «-2». Таким образом, он набрал очки в 12 встрече подряд.

    Российский нападающий теперь имеет в активе 88 (32+55) очков в 63 матчах нынешнего сезона. Панарин установил новый личный рекорд по набранным очкам в сезоне.

    Вдобавок он приблизился к русскому рекорду результативности «Рейнджерс» в одном сезоне, который принадлежит Сергею Зубову — 89 очков. 0

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