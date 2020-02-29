Панарин установил новый личный рекорд результативности

«Филадельфия» на своем льду обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

Форвард гостей Артемий Панарин записал на свое имя результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности «-2». Таким образом, он набрал очки в 12 встрече подряд.

Российский нападающий теперь имеет в активе 88 (32+55) очков в 63 матчах нынешнего сезона. Панарин установил новый личный рекорд по набранным очкам в сезоне.

Вдобавок он приблизился к русскому рекорду результативности «Рейнджерс» в одном сезоне, который принадлежит Сергею Зубову — 89 очков. 0