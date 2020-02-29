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    Федотов, Токранов и Капризов — лучшие игроки февраля в КХЛ

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    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов февраля в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

    Василий Токранов
    Василий Токранов

    Лучшим вратарем признан Иван Федотов из «Трактора». В шести матчах голкипер одержал три победы, включая два шатаута. Он отразил 95,27% бросков при коэффициенте надежности 1,41. Безголевой отрезок вратаря составил 146 минут 44 секунды.

    Лучшим защитником стал Василий Токранов из СКА, набравший 8 (4+4) очков в восьми матчах. Он набирал очки в шести играх, в матче против «Салавата Юлаева» отметился хет-триком. Токранов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+8». На его счету также 7 силовых приемов и 4 заблокированных броска.

    Лучшим нападающим назван Кирилл Капризов из ЦСКА, который отметился 11 (8+3) баллами в 8 играх при показателе полезности «+9». Форвард набирал очки в шести играх, а также делал дубли в трех матчах подряд. Также на счету Капризова 29 бросков по воротам и 3 силовых приема.

    Лучшим новичком признан нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков. В 9 играх он набрал 6 (2+4) очков. Обе заброшенные шайбы стали победными. 19-летний форвард не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4». В среднем он проводил на льду 14 минут 22 секунды, нанес 13 бросков по воротам и провел 10 силовых приемов. 0

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