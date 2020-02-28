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    НХЛ. Два очка Панарина, 32 сэйва и ассист Георгиева, голы Кучерова и Гусева

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля

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    Артемий Панарин
    Артемий Панарин
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    «Монреаль» — «Рейнджерс» — 2:5

    Команда из Нью-Йорка одержала пятую кряду победу.

    Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две голевые передачи. Голкипер Александр Георгиев отметился 32 сэйвами и голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Рейнджерс» — 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)
    Голы: Доми — 16 (Питри, Татар), 3:12 — 1:0. Татар — 22 (Галлахер, Дано), 37:01 — 2:0. Ди Джузеппе — 1 (Фокс, Линдгрен), 38:34 — 2:1. Зибанежад — 30 (Панарин, Готье), 51:06 — 2:2. Фокс — 7 (Линдгрен, Стром), 52:21 — 2:3. Стром — 17 (бол., Дианджело, Панарин), 55:23 — 2:4. Стром — 18 (п.в., Стаал, Георгиев), 58:27 — 2:5Вратари: Прайс (57:24 — 58:27) — ГеоргиевШтраф: 6 — 6Броски: 34 (13+12+9) — 35 (9+11+15)

    «Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 2:5

    «Лайтнинг» потерпели четвертое кряду поражение.

    Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 2:5 (0:0, 1:0, 1:5)
    Голы: Пойнт — 23 (Хедман, Кучеров), 35:31 — 1:0. Кучеров — 31 (Пойнт), 40:17 — 2:0. Саад — 20 (Стром, Дак), 44:36 — 2:1. Кубалик — 27 (Кейн, Кит), 45:02 — 2:2. Куккук — 1, 49:56 — 2:3. Кубалик — 28 (бол., Кит, Дебринкэт), 51:43 — 2:4. Кубалик — 29 (п.в., Саад), 57:29 — 2:5Вратари: Макэлхинни (56:34 — 57:29) — КроуфордШтраф: 34 — 12Броски: 38 (10+17+11) — 27 (11+6+10)

    «Флорида» — «Торонто» — 3:5

    «Мэйпл Ливз» одержали вторую победу кряду.

    Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Торонто» — 3:5 (3:3, 0:0, 0:2)
    Голы: Пайсик — 9 (Экблад, Яндл), 2:23 — 1:0. Хаймэн — 20 (Мэттьюс, Холл), 3:32 — 1:1. Хоффман — 26 (Ватрано, Хаула), 7:25 — 2:1. Аккьяри — 20 (Яндл), 12:36 — 3:1. Капанен — 13 (Спецца, Керфут), 17:43 — 3:2. Мэттьюс — 44 (Хаймэн, Марнер), 18:58 — 3:3. Нюландер — 29 (Клиффорд, Маринчин), 49:00 — 3:4. Холл — 2 (п.в.), 59:39 — 3:5Вратари: Бобровский (58:08 — 59:39) — АндерсенШтраф: 7 — 7Броски: 27 (9+4+14) — 29 (9+14+6)

    «Детройт» — «Миннесота» — 1:7

    «Ред Уингз» потерпели четвертое поражение кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Миннесота» — 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)
    Голы: Хартман — 8 (Койву, Донато), 7:52 — 0:1. Донато — 13 (Хартман, Патерин), 8:19 — 0:2. Дамба — 5 (Фиала, Бродин), 10:12 — 0:3. Манта — 14, 27:33 — 1:3. Дамба — 6 (бол., Гальченюк, Цуккарелло), 30:30 — 1:4. Гринуэй — 8 (Эрикссон Эк, Паризе), 32:05 — 1:5. Фиала — 18 (Койву), 38:16 — 1:6. Стаал — 19 (Фиала, Дамба), 49:11 — 1:7Вратари: Ховард (Бернье, 32:05) — СтэлокШтраф: 8 — 6Броски: 26 (9+10+7) — 26 (10+10+6)

    «Оттава» — «Ванкувер» — 5:2

    Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Ванкувер» — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
    Голы: К. Браун — 14 (Тирни), 7:13 — 1:0. Райан — 2 (Зайцев), 7:44 — 2:0. Миллер — 25 (бол., Хьюз, Петтерссон), 39:44 — 2:1. Балцерс — 1 (Тирни, К. Браун), 40:14 — 3:1. Тоффоли — 22 (Миллер, Эдлер), 48:16 — 3:2. Райан — 3 (Тирни, Пол), 57:52 — 4:2. Райан — 4 (п.в., Ткачак, Шабо), 58:11 — 5:2Вратари: Хегберг — Демко (58:01 — 58:11)Штраф: 9 — 7Броски: 25 (10+7+8) — 34 (11+14+9)

    «Бостон» — «Даллас» — 4:3

    В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Денис Гурьянов.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Даллас» — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
    Голы: Клингберг — 5 (бол., Павелски), 17:38 — 0:1. Койл — 16 (бол., Краг, Маршан), 19:44 — 1:1. Маршан — 26 (Макэвой, Пастрняк), 34:44 — 2:1. Н. Ритчи — 9, 36:01 — 3:1. Гурьянов — 19 (Линделл, Дикинсон), 41:18 — 3:2. Пастрняк — 46 (Н. Ритчи, Лозон), 43:53 — 4:2. Хейсканен — 8 (Бенн, Сегин), 57:36 — 4:3Вратари: Галак — Бишоп (57:15 — 57:36, 58:01)Штраф: 9 — 9Броски: 28 (10+12+6) — 34 (9+10+15)

    «Виннипег» — «Вашингтон» — 3:0

    «Джетс» прервали трехматчевую серию поражений. Победную шайбу забросил российский защитник Дмитрий Куликов.

    Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Куликов — 2 (Уилер, Пионк), 6:33 — 1:0. Коннор — 32 (Шайфли, Битетто), 47:20 — 2:0. Шайфли — 28 (п.в., Коннор, Рословик), 58:32 — 3:0Вратари: Хеллебайк — Самсонов (57:43 — 58:32)Штраф: 6 — 6Броски: 32 (9+11+12) — 34 (7+13+14)

    «Нэшвилл» — «Калгари» — 4:3 ОТ

    Победную шайбу в овертайме забросил Микаэль Гранлунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Калгари» — 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
    Голы: Сиссонс — 9 (Блэкуэлл, Тинорди), 19:28 — 1:0. Андерссон — 5 (Баклунд, Ткачак), 20:26 — 1:1. Баклунд — 15, 23:48 — 1:2. Йоси — 15 (Эллис, Блэкуэлл), 54:30 — 2:2. Манджапане — 16 (Баклунд, Андерссон), 59:17 — 2:3. Гранлунд — 16 (Форсберг, Эллис), 59:59 — 3:3. Гранлунд — 17 (Эллис, Дюшен), 61:20 — 4:3Вратари: Сарос (59:28 — 59:59) — РиттихШтраф: 2 — 6Броски: 38 (8+17+11+2) — 39 (11+16+12+0)

    «Сент-Луис» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ

    «Блюз» одержали шестую победу кряду.

    Российский вратарь Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Пажо — 26 (бол., Барзал, Тэйвз), 8:20 — 0:1. Эберле — 15 (Ли, Барзал), 16:34 — 0:2. Шенн — 23 (О`Райлли, Шворц), 19:05 — 1:2. Данн — 8, 58:16 — 2:2. Парэйко — 8, 63:23 — 3:2Вратари: Биннингтон — ГрайссШтраф: 4 — 2Броски: 32 (9+10+11+2) — 17 (12+1+3+1)

    «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ

    В составе «Дэвилз» шайбу забросил Никита Гусев. «Шаркс» прервал серию из пяти поражений.

    После этого матча «Нью-Джерси» с 61 очком расположился на 14-м месте в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 58 очками — на 14-й строчке на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Зэйджак — 7 (Вуд, Андерсон), 11:09 — 0:1. Гусев — 12, 15:08 — 0:2. Ферраро — 2 (Кейн, Грегор), 22:20 — 1:2. Серенсен — 7 (мен., Келльман), 35:58 — 2:2. Кутюр — 15 (Кейн, Бернс), 60:38 — 3:2Вратари: Джонс (22:18 — 22:20) — ШнайдерШтраф: 10 — 8Броски: 30 (6+12+10+2) — 24 (11+6+7+0)
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