«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Адмиралом»

«Адмирал» — «Нефтехимик»
twitter.com/HCNeftekhimik68
Гости одержали волевую победу со счетом 3:2.
Нижнекамцы смогли отыграться с 0:2 и одержали третью победу подряд.
Обе команды провели заключительные матчи регулярного чемпионата. «Нефтехимик» с 64 очками занял восьмое место в Восточной конференции и в плей-офф встретится с «Ак Барсом». «Адмирал» (56 очков) занял одиннадцатое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
Голы: Коростелев — 4, 2:46 — 1:0. Бакош — 19 (бол., Ахияров, Юнг), 18:22 — 2:0. Энлунд — 13, 26:09 — 2:1. Порядин — 14, 41:50 — 2:2. Хайруллин — 13 (Куликов), 56:53 — 2:3Вратари: Олкинуора — Барулин (Коротаев, 20:00, 58:54)Штраф: 10 — 12Броски: 22 (3+11+8) — 39 (9+15+15)