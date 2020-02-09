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    Сборная России потерпела третье поражение на Шведских играх

    Хоккей Сборная России Евротур Шведские хоккейные игры Сборная Чехии
    Сборная России в рамках шведского этапа Евротура проиграла сборной Чехии.

    Россия — Чехия
    Россия — Чехия

    Встреча завершилась поражением россиян в серии буллитов — 3:4 Б.

    В составе россиян отличились нападающие Артур Каюмов, Андрей Светлаков и Павел Порядин.

    Для сборной России это поражение стало третьим подряд на Шведских играх. Ранее команда Алексея Кудашова проиграла Финляндии (0:3) и Швеции (2:5).

    Еврохоккейтур. Шведские игры
    Россия — Чехия — 3:4 Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Каюмов — 1 (бол., Зернов, Голышев), 11:25 — 1:0. Флек — 1 (бол., Шулак, Гика), 19:13 — 1:1. Светлаков — 1 (мен., Мамин), 36:01 — 2:1. Коштялек — 1 (бол.), 53:15 — 2:2. Порядин — 2 (Миронов), 57:04 — 3:2. Гика — 1 (Ержабек, Горак), 59:59 — 3:3Победный буллит: ФлекВратари: Бобков — Фурх (57:43 — 59:59)Штраф: 20-10Броски: 27 (8+8+9+2) — 27 (8+5+14+0)
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