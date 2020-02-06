Кудашов: Для многих ребят это был первый матч в сборной

Главный тренер сборной Россиивысказал мнение о поражении Финляндии (0:3) в первом матче третьего этапа Евротура.

«Начало мы прозевали однозначно, настраивали ребят, но все равно проспали начало.

Со второго периода игру выровняли, но не хватало завершения — очень мягенько играли, нужно агрессивнее в атаке быть.

Со второго периода начало просматриваться то, что мы хотели видеть, контролировали шайбу, но голов это не принесло.

Из позитива можно отметить звено Морозова, они неплохо сыграли. Нервозность была большая, конечно, сегодня. Для многих ребят это был первый матч в сборной.

Мы говорили, что здесь другой хоккей, другие скорости, что надо быстрее бегать, быстрее соображать, силовая борьба другая.

Теперь ребята это сами увидели и поняли, что их ждет», — приводит слова Кудашова «РИА Новости».

Добавим, что в следующем матче на турнире российская команда 8 февраля сыграет против команды Швеции. 0