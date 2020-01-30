«Трактор» обыграл «Куньлунь», прервав серию поражений

За победителей по шайбе забросили Томаш Гика, Лукаш Седлак и Ярослав Косов.
Гол гостей забил Тревор Мёрфи.
Подопечные Владимира Юрзинова прервали серию из четырех поражений, но замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. «Куньлунь» занимает седьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Гика — 15, 9:30 — 1:0. Мерфи — 10 (бол., Йип, Шустр), 56:16 — 1:1. Седлак — 19 (Гика), 58:46 — 2:1. Косов — 9 (п.в., Основин, Авцин), 59:31 — 3:1Вратари: Галимов — Грубец (59:00 — 59:31)Броски: 36 (10+11+15) — 29 (7+10+12)Штраф: 6 — 6