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    Панарин пропустит Матч звезд НХЛ

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который является самым высокооплачиваемым спортсменом России, пропустит Матч всех звезд НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин

    Его заменит партнер по команде — форвард Крис Крайдер.

    У Панарина повреждение верхней части тела, из-за которого он не смог выйти на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).

    Панарин в текущем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ 47 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 46 результативных передач.

    Отметим, что в Матче звезд НХЛ из российских игроков примет участие лишь вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Матч звезд НХЛ — 2020 пройдет 24–26 января в Сент-Луисе. 0

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