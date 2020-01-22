Панарин пропустит Матч звезд НХЛ

Артемий Панарин
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Его заменит партнер по команде — форвард Крис Крайдер.
У Панарина повреждение верхней части тела, из-за которого он не смог выйти на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).
Панарин в текущем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ 47 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 46 результативных передач.
Отметим, что в Матче звезд НХЛ из российских игроков примет участие лишь вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Матч звезд НХЛ — 2020 пройдет 24–26 января в Сент-Луисе. 0