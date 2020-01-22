Панарин пропустит Матч звезд НХЛ

Нападающий, который является самым высокооплачиваемым спортсменом России, пропустит Матч всех звезд НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Его заменит партнер по команде — форвард Крис Крайдер.

У Панарина повреждение верхней части тела, из-за которого он не смог выйти на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).

Панарин в текущем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ 47 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 46 результативных передач.

Отметим, что в Матче звезд НХЛ из российских игроков примет участие лишь вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Матч звезд НХЛ — 2020 пройдет 24–26 января в Сент-Луисе. 0