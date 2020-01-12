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    «Барыс» в овертайме вырвал победу у «Локомотива»

    «Барыс» — «Локомотив»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей КХЛ Барыс Локомотив Прогнозы на КХЛ
    «Барыс» нанес поражение «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Барыса»
    Хоккеисты «Барыса»

    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0).

    По шайбе в составе победителей забросили Никита Михайлис (8 минута), Корбан Найт (20), Дастин Бойд (31) и Антон Сагадеев (63).

    У проигравших отличились Антон Ландер (21), Рушан Рафиков (32) и Стефан Да Коста (46).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
    Голы: Михайлис — 11 (Шестаков, Блэкер), 7:58 — 1:0. Найт — 15 (Охтамаа, Виделль), 19:59 — 2:0. Ландер — 14, 20:23 — 2:1. Бойд — 7 (бол., Михайлис, Блэкер), 30:54 — 3:1. Рафиков — 8 (Пяярви-Свенссон), 31:43 — 3:2. Да Коста — 10 (бол., Ландер), 45:44 — 3:3. Сагадеев — 5 (Гурков, Старченко), 62:20 — 4:3Вратари: Карлссон — ЛазушинШтраф: 10 — 6Броски: 32 (9+12+10+1) — 37 (14+13+10+0)

    «Барыс» занимает третье место в Восточной конференции (61 очко). «Локомотив» — шестой на Западе (56 очков). 0

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