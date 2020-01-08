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    «Спартак» в овертайме проиграл «Йокериту»

    «Спартак» — «Йокерит»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей КХЛ Спартак Йокерит Прогнозы на КХЛ
    «Спартак» потерпел поражение от «Йокерита» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1).

    В основное время у «красно-белых» отличились Федор Малыхин (11 минута) и Андрей Кутейкин (19). Гости ответили дублем Никласа Йенсена (14 и 28).

    Победную шайбу для финской команды в овертайме забросил Сами Леписте (62).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Малыхин — 6 (бол.), 10:47 — 1:0. Йенсен — 8 (Хаапала), 13:02 — 1:1. Кутейкин — 4 (Даугавиньш, Зубов), 18:46 — 2:1. Йенсен — 9 (Йоэнсуу, Регин), 27:44 — 2:2. Леписто — 6 (Хаапала, Норман), 61:39 — 2:3Вратари: Беспалов — КалниньшШтраф: 6 — 6Броски: 22 (8+3+11+0) — 33 (11+10+11+1)

    В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает пятое место (57 очков), а «Йокерит» — четвертое (61 очко). 0

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