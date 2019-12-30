Юрзинов: «Трактор», к сожалению, использует свои моменты очень плохо

«Мы хотели сыграть по тому же плану, по которому мы играли с "Авангардом" на выезде.
Хорошо провели первый период, не дали сопернику возможностей. Во втором мы допустили глупые ошибки, у нас рабочая команда, мы не можем позволять себе таких вольностей.
По ходу игры у нас были хорошие моменты, переиграли соперника по броскам 30-17. У соперника сегодня была высокая реализация.
Мы, к сожалению, используем свои моменты очень плохо. Часто в связи с этим ход игры идет либо в одну, либо в другую сторону.
Я хотел бы поблагодарить болельщиков Челябинска и поздравить их с наступающим Новым годом. Мы постараемся быть лучше.
Мы будем работать и постараемся вернуться к той игре, которую показали в серии побед», — цитирует тренера официальный сайт «Трактора». 0