Юрзинов: «Трактор», к сожалению, использует свои моменты очень плохо

Главный тренер «Трактора»оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:5).

«Мы хотели сыграть по тому же плану, по которому мы играли с "Авангардом" на выезде.

Хорошо провели первый период, не дали сопернику возможностей. Во втором мы допустили глупые ошибки, у нас рабочая команда, мы не можем позволять себе таких вольностей.

По ходу игры у нас были хорошие моменты, переиграли соперника по броскам 30-17. У соперника сегодня была высокая реализация.

Мы, к сожалению, используем свои моменты очень плохо. Часто в связи с этим ход игры идет либо в одну, либо в другую сторону.

Я хотел бы поблагодарить болельщиков Челябинска и поздравить их с наступающим Новым годом. Мы постараемся быть лучше.

Мы будем работать и постараемся вернуться к той игре, которую показали в серии побед», — цитирует тренера официальный сайт «Трактора». 0