Рижское «Динамо» обыграло «Динамо» Минск

Рижскоев гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло минскоесо счетом 2:0.

В составе гостей по шайбе забросили Робертс Мамчицс, а также Картер Эштон.

Латвийский клуб прервал серию из 9 поражений. Минская команда уступила в 12 матче подряд, однако трижды набирала очки.

Рижское «Динамо» с 29 очками опередило минчан на одно очко и поднялось с последнего место Западной конференции.