Рижское «Динамо» обыграло «Динамо» Минск

Рижское «Динамо»
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В составе гостей по шайбе забросили Робертс Мамчицс, а также Картер Эштон.
Латвийский клуб прервал серию из 9 поражений. Минская команда уступила в 12 матче подряд, однако трижды набирала очки.
Рижское «Динамо» с 29 очками опередило минчан на одно очко и поднялось с последнего место Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Мамчицс — 1 (Липсбергс, Редлихс), 19:57 — 0:1. Эштон — 11, 53:27 — 0:2Вратари: Тэйлор (58:27) — Салак (Ворис, 37:15)Броски: 28 (9+6+13) — 18 (5+6+7)Штраф: 4 — 8