«Сочи» прервал пятиматчевую победную серию «Спартака»

нанес поражениев матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Основное время встречи завершилось без заброшенных шайб, и судьба противостояния решилась в овертайме, где удача оказалась на стороне хозяев. Сергей Шмелёв стал автором единственной заброшенной шайбы, отличившись на второй минуте дополнительного времени.

«Сочи» одержал вторую победу подряд и с 41 очком идет на 9-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» прервал серию из 5 побед подряд, команда с 54 очками идет четвертой на Западе.

4 января 2020 года «леопарды» примут на своей площадке хоккеистов ЦСКА, а «Спартак» днем ранее проведет домашний матч с «Витязем».