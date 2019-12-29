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    «Сочи» прервал пятиматчевую победную серию «Спартака»

    Хоккей КХЛ Сочи Спартак Прогнозы на КХЛ
    «Сочи» нанес поражение «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Основное время встречи завершилось без заброшенных шайб, и судьба противостояния решилась в овертайме, где удача оказалась на стороне хозяев. Сергей Шмелёв стал автором единственной заброшенной шайбы, отличившись на второй минуте дополнительного времени.

    «Сочи» одержал вторую победу подряд и с 41 очком идет на 9-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» прервал серию из 5 побед подряд, команда с 54 очками идет четвертой на Западе.

    4 января 2020 года «леопарды» примут на своей площадке хоккеистов ЦСКА, а «Спартак» днем ранее проведет домашний матч с «Витязем».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Шмелев — 11 (Проскуряков), 61:36 — 1:0Вратари: Проскуряков — ГудачекШтраф: 2-4Броски: 20 (4+7+8+1) — 20 (7+7+5+1)
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