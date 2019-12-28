«Ак Барс» «всухую» победил «Локомотив» в Казани

Казанскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ярославскийсо счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

В составе победителей шайбы на счету Никиты Лямкина (12-я минута), Олег Ли (28-я) и Михаила Глухова (29-я).

Сухой матч на свой счет записал голкипер казанцев Тимур Билялов.

«Ак Барс» остается лучшим в Восточной конференции и во всей лиге. В активе команды Дмитрия Квартальнова 62 очка в 41 матче.

«Локомотив» идет седьмым на Западе, набрав в 42 матчах 48 очков.

30 декабря «Локомотив» сыграет в гостях с ЦСКА. «Ак Барс» 5 января примет «Трактор».