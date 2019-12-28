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    «Ак Барс» «всухую» победил «Локомотив» в Казани

    Хоккей КХЛ Ак Барс Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе победителей шайбы на счету Никиты Лямкина (12-я минута), Олег Ли (28-я) и Михаила Глухова (29-я).

    Сухой матч на свой счет записал голкипер казанцев Тимур Билялов.

    «Ак Барс» остается лучшим в Восточной конференции и во всей лиге. В активе команды Дмитрия Квартальнова 62 очка в 41 матче.

    «Локомотив» идет седьмым на Западе, набрав в 42 матчах 48 очков.

    30 декабря «Локомотив» сыграет в гостях с ЦСКА. «Ак Барс» 5 января примет «Трактор».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Лямкин — 2 (Фрэттин, Ли), 11:21 — 1:0. Ли — 2 (Глухов, Фрэттин), 27:43 — 2:0. Глухов — 5 (Хенкель, Яруллин), 28:46 — 3:0Вратари: Билялов — Коновалов (Лазушин, 28:46, 49:43 — 51:54, 53:39 — 54:39, 54:39 — 56:03, 57:23 — 57:30)Броски: 17 (12+3+2) — 29 (4+13+12)Штраф: 6 — 0
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