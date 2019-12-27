«Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера

Уфимскийуступили финскому клубу(3:4) в матче Кубка Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оскари Лехтинен (6-я минута), Алекси Антталайнен (31), Тони Сунд (33) и Илари Филппула (36).

За уфимцев отличились Эдуард Гиматов (13), Станислав Гареев (56) и Родион Амиров (60).

«Салават Юлаев», потерпевший два поражения на турнире, занял третье место в группе Торриани и сыграет в четвертьфинале турнира.

Кубок Шпенглера. Группа Торриани ТПС (Финляндия) — «Салават Юлаев» (Россия) — 4:3 (1:1, 3:0, 0:2) Голы: Лехтинен — 1 (бол., Паюниеми, Холм), 5:50 — 1:0. Гиматов — 1 (Картаев, Цулыгин), 12:01 — 1:1. Антталайнен — 1 (Корпикоски, Филппула), 30:51 — 2:1. Сунд — 1 (Нурми), 32:30 — 3:1. Филппула — 1 (Виндлерт, Корпикоски), 35:08 — 4:1. Гареев — 1, 55:36 — 4:2. Амиров — 1 (Цулыгин), 59:29 — 4:3Вратари: Тирронен — СохатскийШтраф: 2 — 8

Ранее тренерский штаб «Салавата» заявил о том, что на турнире в Давосе будет выступать второй состав уфимцев.

На Кубке Шпенглера не играют вратарь Юха Метсола, защитники Григорий Панин, Алексей Семенов, Михаил Пашнин и Захар Арзамасцев, а также нападающие Петр Хохряков, Дмитрий Кугрышев, Александр Кадейкин и Владимир Жарков. 0