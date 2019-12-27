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    «Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера

    Хоккей Кубок Шпенглера Салават Юлаев
    Уфимский «Салават Юлаев» уступили финскому клубу ТПС (3:4) в матче Кубка Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оскари Лехтинен (6-я минута), Алекси Антталайнен (31), Тони Сунд (33) и Илари Филппула (36).

    За уфимцев отличились Эдуард Гиматов (13), Станислав Гареев (56) и Родион Амиров (60).

    «Салават Юлаев», потерпевший два поражения на турнире, занял третье место в группе Торриани и сыграет в четвертьфинале турнира.

    Кубок Шпенглера. Группа Торриани
    ТПС (Финляндия) — «Салават Юлаев» (Россия) — 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)
    Голы: Лехтинен — 1 (бол., Паюниеми, Холм), 5:50 — 1:0. Гиматов — 1 (Картаев, Цулыгин), 12:01 — 1:1. Антталайнен — 1 (Корпикоски, Филппула), 30:51 — 2:1. Сунд — 1 (Нурми), 32:30 — 3:1. Филппула — 1 (Виндлерт, Корпикоски), 35:08 — 4:1. Гареев — 1, 55:36 — 4:2. Амиров — 1 (Цулыгин), 59:29 — 4:3Вратари: Тирронен — СохатскийШтраф: 2 — 8

    Ранее тренерский штаб «Салавата» заявил о том, что на турнире в Давосе будет выступать второй состав уфимцев.

    На Кубке Шпенглера не играют вратарь Юха Метсола, защитники Григорий Панин, Алексей Семенов, Михаил Пашнин и Захар Арзамасцев, а также нападающие Петр Хохряков, Дмитрий Кугрышев, Александр Кадейкин и Владимир Жарков. 0

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