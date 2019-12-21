Молодежная сборная России разгромила Казахстан

Сборная России
ФХР
Три гола на свой счет записал форвард СКА Кирилл Марченко, которому трижды ассистировал его партнер по клубу Василий Подколзин.
Еще по шайбе забросили защитник «СКА-Невы» Данила Галенюк и форвард «Магнитки» Павел Дорофеев.
Встреча проходила в чешском Краварже и стала этапом подготовки команды к молодежному чемпионату мира, который стартует 26 декабря и продлится до 5 января 2020 года.
В своем первом матче россияне 26 декабря сыграют против хозяев турнира, сборной Чехии.
Товарищеский матч
Россия — Казахстан — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Марченко — 2 (Пыленков, Подколзин), 13:04 — 1:0. Марченко — 3 (Морозов, Подколзин), 31:54 — 2:0. Марченко — 4 (Морозов, Подколзин), 35:27 — 3:0. Галенюк — 1, 37:10 — 4:0. Дорофеев — 2 (бол., Воронков), 58:33 — 5:0Вратари: Мифтахов — НурекБроски в створ: 43-7Штраф: 14-4