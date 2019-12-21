Молодежная сборная России разгромила Казахстан

(U-20) с крупным счетом переиграла(5:0) в товарищеском матче накануне чемпионата мира.

Три гола на свой счет записал форвард СКА Кирилл Марченко, которому трижды ассистировал его партнер по клубу Василий Подколзин.

Еще по шайбе забросили защитник «СКА-Невы» Данила Галенюк и форвард «Магнитки» Павел Дорофеев.

Встреча проходила в чешском Краварже и стала этапом подготовки команды к молодежному чемпионату мира, который стартует 26 декабря и продлится до 5 января 2020 года.

В своем первом матче россияне 26 декабря сыграют против хозяев турнира, сборной Чехии.