Знарок: Мужики вышли и бились до конца, это действительно команда

Главный тренер «Спартака»прокомментировал победу красно-белых над(5:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Неважный первый период, подкосило нас удаление до конца матча Максима Гончарова.

Если бы там человек с шайбой был у "Сочи", то ничего бы и не было. Следом нас оставили втроем, и пропустили первый гол.

Благодарен команде за третий период, это многого стоит. Мужики вышли и бились до конца, мне это очень приятно, это действительно команда.

Иван Вишневский и Мартиньш Карсумс должны сыграть в поездке», — приводит слова Знарка «РИА Новости».

В третьем периоде «Спартак» забросил четыре шайбы и перевел встречу в овертайме, где на 65-й минуте победу красно-белым принес точный бросок Вишневского. 0