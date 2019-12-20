Знарок: Мужики вышли и бились до конца, это действительно команда

«Неважный первый период, подкосило нас удаление до конца матча Максима Гончарова.
Если бы там человек с шайбой был у "Сочи", то ничего бы и не было. Следом нас оставили втроем, и пропустили первый гол.
Благодарен команде за третий период, это многого стоит. Мужики вышли и бились до конца, мне это очень приятно, это действительно команда.
Иван Вишневский и Мартиньш Карсумс должны сыграть в поездке», — приводит слова Знарка «РИА Новости».
В третьем периоде «Спартак» забросил четыре шайбы и перевел встречу в овертайме, где на 65-й минуте победу красно-белым принес точный бросок Вишневского. 0