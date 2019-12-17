Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Нефтехимик»

«Металлург» Магнитогорск
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В составе хозяев лучшим был Андрей Нестрашил. Он заработал 2 очка, забив гол и отдав передачу.
Решающий буллит забил Брэндон Козун.
«Металлург» в зоне плей-офф Востока с 43 очками (8 позиция). «Нефтехимик» отстает на 4 пункта и две позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Шарипзянов — 3 (Сергеев, Черников), 4:44 — 0:1. Нестрашил — 3 (бол., Расмуссен), 9:34 — 1:1. Хайруллин — 6 (Куликов), 12:13 — 1:2. Уайт — 8 (Барулин), 30:26 — 1:3. Паршин — 9 (Козун, Нестрашил), 36:06 — 2:3. Матушкин — 4 (Расмуссен), 36:30 — 3:3Победный буллит: КозунВратари: Демченко — БарулинШтраф: 6 — 8Броски: 36 (9+15+8+4) — 34 (17+7+7+3)