Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Нефтехимик»

дома обыгралсо счетом 4:3. Дело дошло до серии буллитов.

В составе хозяев лучшим был Андрей Нестрашил. Он заработал 2 очка, забив гол и отдав передачу.

Решающий буллит забил Брэндон Козун.

«Металлург» в зоне плей-офф Востока с 43 очками (8 позиция). «Нефтехимик» отстает на 4 пункта и две позиции.