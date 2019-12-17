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    Ковальчук прошел драфт отказов и стал свободным агентом

    Хоккей Лос-Анджелес Кингз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук прошел процедуру драфта отказов и получил статус неограниченно свободного агента, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.

    Илья Ковальчук
    Илья Ковальчук

    Ранее агент Ковальчука сообщил, что вариант в КХЛ пока не рассматривается. По данным СМИ, к форварду в НХЛ проявляют интерес четыре клуба.

    Сам Ковальчук согласен подписать минимальный контракт, денежный фактор при переговорах не играет никакой роли. Однако россиянин хочет оказаться в команде, которая имеет шансы весной побороться за Кубок Стэнли.

    Последние 18 встреч Ковальчук оставался в запасе, не выходил на площадку. До этого форвард не забивал на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.

    В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард в 16 матчах набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10» и 12 минутах штрафного времени.

    Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч. 0

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