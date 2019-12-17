Ковальчук прошел драфт отказов и стал свободным агентом

Нападающий «Лос-Анджелеса»прошел процедуру драфта отказов и получил статус неограниченно свободного агента, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.

Ранее агент Ковальчука сообщил, что вариант в КХЛ пока не рассматривается. По данным СМИ, к форварду в НХЛ проявляют интерес четыре клуба.

Сам Ковальчук согласен подписать минимальный контракт, денежный фактор при переговорах не играет никакой роли. Однако россиянин хочет оказаться в команде, которая имеет шансы весной побороться за Кубок Стэнли.

Последние 18 встреч Ковальчук оставался в запасе, не выходил на площадку. До этого форвард не забивал на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард в 16 матчах набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10» и 12 минутах штрафного времени.

Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч. 0