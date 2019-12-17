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    «Автомобилист» разгромил «Амур»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Амур Прогнозы на КХЛ
    «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» со счетом 3:0.

    Вторая победа «Автомобилиста» подряд
    Вторая победа «Автомобилиста» подряд

    За команду хозяев шайбами отличились Анатолий Голышев, Евгений Мозер и Брукс Мэйсек.

    Благодаря этой победе «Автомобилист» набрал 45 очков и занимает пятое место в группе Восточной конференции. «Амур» идет на 11 строчке с 31 набранным баллом.

    КХЛ. регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Голышев — 4 (бол., Дацюк), 2:10 — 1:0. Мозер — 3 (Мамкин, Холланд), 9:55 — 2:0. Мэйсек — 13 (бол., Обидин, Холланд), 33:48 — 3:0Вратари: Коварж — ЛангхамерШтраф: 8 — 10Броски: 36 (12+15+9) — 35 (11+12+12)
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