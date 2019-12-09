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    «Сибирь» выиграла у «Трактора», «Металлург» разгромил рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Сибирь Динамо Рига Трактор Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на выезде обыграла «Трактор» со счетом 1:2, а «Металлург» на своем льду с разгромным счетом обыграл «Динамо» Рига.

    «Сибирь»
    «Сибирь»

    Благодаря двум голевым передачам Микаэль Руохомаа, Яковлев и Миловзоров забили по шайбе, вырвав победу для «Сибири». Команда набрала 41 очко и оказалась на 7 месте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Яковлев — 3 (Руохомаа, Пуустинен), 22:57 — 0:1. Миловзоров — 8 (Руохомаа), 46:33 — 0:2. Бэйлен — 5 (Виртанен, Кручинин), 59:26 — 1:2Вратари: Федотов (58:37 — 59:26, 59:32) — СятериШтраф: 4 — 6Броски: 35 (10+10+15) — 29 (11+12+6)Судьи: Кулев, Щенев

    «Металлург» провел один из самых ярких матчей в нынешнем сезоне КХЛ. Команда одержала самую крупную победу, забив 5 шайб. В составе хозяев Яковлев отметился передачей и голом.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Рига) — 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
    Голы: О`Делл — 6 (Расмуссен, Потехин), 13:23 — 1:0. Неколенко — 2 (Любимов, Яковлев), 19:06 — 2:0. Потехин — 6, 26:41 — 3:0. Антипин — 3 (бол., Расмуссен), 30:54 — 4:0. Любимов — 4 (Владимиров, Береглазов), 39:56 — 5:0. Липсбергс — 2 (бол., Батня), 45:23 — 5:1Вратари: Демченко — Макаров (Салак, 20:00)Штраф: 10 — 26Броски: 29 (12+10+7) — 24 (4+6+14)
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