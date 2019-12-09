«Сибирь» выиграла у «Трактора», «Металлург» разгромил рижское «Динамо»

В рамках регулярного чемпионата КХЛна выезде обыграласо счетом 1:2, ана своем льду с разгромным счетом обыграл

Благодаря двум голевым передачам Микаэль Руохомаа, Яковлев и Миловзоров забили по шайбе, вырвав победу для «Сибири». Команда набрала 41 очко и оказалась на 7 месте.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Голы: Яковлев — 3 (Руохомаа, Пуустинен), 22:57 — 0:1. Миловзоров — 8 (Руохомаа), 46:33 — 0:2. Бэйлен — 5 (Виртанен, Кручинин), 59:26 — 1:2Вратари: Федотов (58:37 — 59:26, 59:32) — СятериШтраф: 4 — 6Броски: 35 (10+10+15) — 29 (11+12+6)Судьи: Кулев, Щенев

«Металлург» провел один из самых ярких матчей в нынешнем сезоне КХЛ. Команда одержала самую крупную победу, забив 5 шайб. В составе хозяев Яковлев отметился передачей и голом.