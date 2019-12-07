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    «Автомобилист» обыграл рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    «Автомобилист» нанес поражение рижскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Автомобилиста»
    Хоккеисты «Автомобилиста»

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:4 (2:0, 1:0, 2:4).

    У победителей шайбы забросили Дэн Секстон (5 минута), Питер Холланд (18 и 48) и Георгий Белоусов (39 и 49).

    В составе рижан отличились Бенджамин Маршалл (46), Микелис Редлихс (49), Никита Сетдиков (53) и Гинтс Мейя (59).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Рига) — 5:4 (2:0, 1:0, 2:4)
    Голы: Секстон — 9 (бол., Голышев, Василевский), 4:51 — 1:0. Холланд — 8 (мен., Обидин), 17:05 — 2:0. Белоусов — 5 (Литовченко), 38:04 — 3:0. Маршалл — 1 (Сетдиков, Макмиллан), 45:38 — 3:1. Холланд — 9 (Мамкин, Бодров), 47:23 — 4:1. Редлихс — 4 (Дарзиньш, Маршалл), 48:04 — 4:2. Белоусов — 6 (Литовченко, Трямкин), 48:24 — 5:2. Сетдиков — 3 (бол., Дарзиньш), 52:49 — 5:3. Мейя — 5 (Дарзиньш, Маршалл), 58:49 — 5:4Вратари: Коварж — Салак (51:09 — 51:25, 51:45 — 52:49, Макаров, 58:49, 59:07)Штраф: 12 — 10Броски: 31 (10+12+9) — 27 (6+6+15)

    «Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции (43 очка). Рижское «Динамо» — 11-е на Западе (27 очков). 0

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