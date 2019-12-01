«Ак Барс» обыграл «Динамо», одержав восьмую победу в девяти матчах

Казанскийодержал домашнюю победу над московским(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе команды победителей дублем отметился нападающий Михаил Глухов, по разу отличились — форварды Виктор Тихонов, Артем Галимов, Станислав Галиев.

За «Динамо» шайбы забросили нападающие Илья Круглов и Максим Афиногенов.

«Ак Барс» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» — 43 балла и третья строчка (Западная).

Для казанцев эта победа стала восьмой в девяти последних играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:2 (4:1, 1:1, 0:0) Голы: Тихонов — 2 (Викстранд), 7:54 — 1:0. Глухов — 3 (Педан, Э. Галимов), 9:06 — 2:0. Глухов — 4 (Викстранд, Лукоянов), 11:54 — 3:0. Круглов — 2 (В. Ефремов, Моисеев), 12:16 — 3:1. Ар. Галимов — 7 (Ли), 15:16 — 4:1. Афиногенов — 5 (Миронов, Индрашис), 21:18 — 4:2. Галиев — 9 (бол., Хенкель), 38:03 — 5:2Вратари: Рейдеборн — Бочаров (Еременко, 11:54)Броски: 48 (21+18+9) — 23 (8+9+6)Штраф: 4 — 8

В другом матче череповецкаядома проиграла новосибирской— 4:6.

В составе победителей отличились защитник Илья Морозов, Андрей Ермаков, нападающие Егор Миловзоров, Юкка Пентола, Евгений Чесалин и Микаэль Руохомаа.

За «Северсталь» отметились голами нападающие Егор Морозов и Игорь Гераськин, дважды — защитник Вадим Кудако.

«Сибирь» с 37 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» — 27 баллов и 11-я строчка (Западная).