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    «Ак Барс» обыграл «Динамо», одержав восьмую победу в девяти матчах

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    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе команды победителей дублем отметился нападающий Михаил Глухов, по разу отличились — форварды Виктор Тихонов, Артем Галимов, Станислав Галиев.

    За «Динамо» шайбы забросили нападающие Илья Круглов и Максим Афиногенов.

    «Ак Барс» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» — 43 балла и третья строчка (Западная).

    Для казанцев эта победа стала восьмой в девяти последних играх.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:2 (4:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Тихонов — 2 (Викстранд), 7:54 — 1:0. Глухов — 3 (Педан, Э. Галимов), 9:06 — 2:0. Глухов — 4 (Викстранд, Лукоянов), 11:54 — 3:0. Круглов — 2 (В. Ефремов, Моисеев), 12:16 — 3:1. Ар. Галимов — 7 (Ли), 15:16 — 4:1. Афиногенов — 5 (Миронов, Индрашис), 21:18 — 4:2. Галиев — 9 (бол., Хенкель), 38:03 — 5:2Вратари: Рейдеборн — Бочаров (Еременко, 11:54)Броски: 48 (21+18+9) — 23 (8+9+6)Штраф: 4 — 8
    В другом матче череповецкая «Северсталь» дома проиграла новосибирской «Сибири» — 4:6.

    В составе победителей отличились защитник Илья Морозов, Андрей Ермаков, нападающие Егор Миловзоров, Юкка Пентола, Евгений Чесалин и Микаэль Руохомаа.

    За «Северсталь» отметились голами нападающие Егор Морозов и Игорь Гераськин, дважды — защитник Вадим Кудако.

    «Сибирь» с 37 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» — 27 баллов и 11-я строчка (Западная).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:6 (1:4, 1:0, 2:2)
    Голы: Морозов — 3 (Руохомаа, Пуустинен), 3:51 — 0:1. Морозов — 5 (бол., Капустин, Кудако), 5:55 — 1:1. Миловзоров — 6 (бол., Шаров), 9:22 — 1:2. Руохомаа — 9 (бол., Пелтола), 10:26 — 1:3. Ермаков — 2 (Руохомаа, Демидов), 18:41 — 1:4. Кудако — 3 (бол., Петунин, Марковин), 26:55 — 2:4. Гераськин — 5 (Капустин, Кудако), 41:06 — 3:4. Пелтола — 7 (Демидов, Миловзоров), 53:21 — 3:5. Кудако — 4 (бол., Капустин, Морозов), 56:43 — 4:5. Чесалин — 3 (п.в., Демидов), 59:25 — 4:6Вратари: Подъяпольский (Хакимов, 10:26, 55:52 — 56:43, 57:57 — 59:25) — СятериБроски: 28 (9+10+9) — 26 (15+5+6)Штраф: 8 — 10
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