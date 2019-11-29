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    «Сочи» прервал победную серию «Ак Барса»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Сочи Прогнозы на КХЛ
    «Сочи» одержал победу над «Ак Барсом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

    Единственную шайбу на 52-й минуте забросил нападающий Степан Старков.

    Голкипер гостей Дмитрий Шикин оформил шат-аут, отразив 31 бросок по своим воротам.

    Для казанского клуба это поражение стало первым после серии из семи побед.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Сочи» (Сочи) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Старков — 4 (Макаренко), 51:48 — 0:1Вратари: Мифтахов (58:58 — 59:24, 59:37 — 59:51) — ШикинШтраф: 4 — 33Броски: 31 (11+9+11) — 20 (10+7+3)

    «Ак Барс» лидирует в Восточной конференции (51 очко). «Сочи» — девятый на Западе (30 очков). 0

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