«Сочи» прервал победную серию «Ак Барса»

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Единственную шайбу на 52-й минуте забросил нападающий Степан Старков.

Голкипер гостей Дмитрий Шикин оформил шат-аут, отразив 31 бросок по своим воротам.

Для казанского клуба это поражение стало первым после серии из семи побед.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Сочи» (Сочи) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Гол: Старков — 4 (Макаренко), 51:48 — 0:1Вратари: Мифтахов (58:58 — 59:24, 59:37 — 59:51) — ШикинШтраф: 4 — 33Броски: 31 (11+9+11) — 20 (10+7+3)

«Ак Барс» лидирует в Восточной конференции (51 очко). «Сочи» — девятый на Западе (30 очков). 0