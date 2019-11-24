«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Ак Барсу»

Фрагмент матча
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У гостей точные броски нанесли Роман Рукавишников (10 минута), Альберт Яруллин (15) и Владислав Кара (50).
В составе хозяев отличились Захар Арзамасцев (29), Сакари Маннинен (53) и Никита Сошников (60).
Решающую попытку в серии буллитов реализовал Данис Зарипов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Рукавишников — 1 (Дыняк, Ар. Галимов), 9:17 — 0:1. Яруллин — 2 (бол., Ар. Галимов, Рукавишников), 14:12 — 0:2. Арзамасцев — 3 (Маннинен, Майоров), 28:54 — 1:2. Кара — 4 (Яруллин, Лещенко), 49:17 — 1:3. Маннинен — 5 (бол., Ларсен, Сошников), 52:57 — 2:3. Сошников — 17 (Умарк, Бурмистров), 59:54 — 3:3Победный буллит: ЗариповВратари: Метсола (58:40 — 59:54) — БиляловШтраф: 10 — 6Броски: 33 (5+11+11+6) — 36 (10+12+11+3)
В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает третье место (40 очков), а «Ак Барс» — первое (49 очков). 0