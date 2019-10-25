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    Сборная России объявила состав на Кубок Карьяла

    Хоккей Сборная России Кубок Карьяла
    Тренерский штаб сборной России объявил состав национальной команды на Кубок Карьяла, сообщает официальный сайт ФХР.

    Алексей Кудашов
    Алексей Кудашов

    Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Илья Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА).

    Защитники: Артем Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артем Зуб (оба — СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба — «Локомотив), Камиль Фазылзянов (»Ак Барс«), Артем Сергеев (»Салават Юлаев«), Дамир Шарипзянов (»Нефтехимик«).

    Нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семенов (оба — "Авангард"), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все — ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой (все — СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба — "Салават Юлаев"), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба — "Локомотив"), Дамир Жафяров (»Торпедо«), Алексей Макеев (»Витязь), Павел Порядин («Нефтехимик»).

    Стартовый этап Еврохоккейтура пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября. Первый матч на Кубке Карьяла россияне проведут 7 ноября против Финляндии. 9 числа команда Алексея Кудашова встретится со шведами, а 10 сыграет с Чехией. 0

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