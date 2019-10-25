Сборная России объявила состав на Кубок Карьяла

Тренерский штаб сборнойобъявил состав национальной команды на Кубок Карьяла, сообщает официальный сайт ФХР.

Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Илья Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Артем Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артем Зуб (оба — СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба — «Локомотив), Камиль Фазылзянов (»Ак Барс«), Артем Сергеев (»Салават Юлаев«), Дамир Шарипзянов (»Нефтехимик«).

Нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семенов (оба — "Авангард"), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все — ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой (все — СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба — "Салават Юлаев"), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба — "Локомотив"), Дамир Жафяров (»Торпедо«), Алексей Макеев (»Витязь), Павел Порядин («Нефтехимик»).

Стартовый этап Еврохоккейтура пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября. Первый матч на Кубке Карьяла россияне проведут 7 ноября против Финляндии. 9 числа команда Алексея Кудашова встретится со шведами, а 10 сыграет с Чехией. 0