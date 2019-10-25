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    «Сочи» на выезде переиграл «Адмирал»

    Хоккей КХЛ Адмирал Сочи Прогнозы на КХЛ
    «Сочи» в гостях одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

    Хоккеисты «Сочи»
    Хоккеисты «Сочи»

    Голами в составе победителей отметились Сергей Шмелев, Дмитрий Архипов и Илья Крикунов, который забросил свою сотую шайбу в КХЛ. Автором единственной запрошенной шайбы у хозяев стал Иван Мищенко.

    Для «барсов» эта победа стала первой за последние девять игр. До этой встречи у команды была 8-матчевая серия поражений. «Адмирал» проиграл второй матч подряд и девятый из 21 в сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Шмелев — 7 (бол., Крикунов, Погоришный), 17:37 — 0:1. Архипов — 2 (Петров, Томилин), 22:02 — 0:2. Мищенко — 1 (В. Стрельцов, Коннов), 39:38 — 1:2. Крикунов — 2 (п.в., Калетник), 59:59 — 1:3Вратари: Красоткин (57:36 — 59:59) — НалимовШтраф: 6-6Броски: 25 (7+8+10) — 36 (17+15+4)
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