«Сочи» на выезде переиграл «Адмирал»

Хоккеисты «Сочи»
ХК «Сочи»
Голами в составе победителей отметились Сергей Шмелев, Дмитрий Архипов и Илья Крикунов, который забросил свою сотую шайбу в КХЛ. Автором единственной запрошенной шайбы у хозяев стал Иван Мищенко.
Для «барсов» эта победа стала первой за последние девять игр. До этой встречи у команды была 8-матчевая серия поражений. «Адмирал» проиграл второй матч подряд и девятый из 21 в сезоне.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Шмелев — 7 (бол., Крикунов, Погоришный), 17:37 — 0:1. Архипов — 2 (Петров, Томилин), 22:02 — 0:2. Мищенко — 1 (В. Стрельцов, Коннов), 39:38 — 1:2. Крикунов — 2 (п.в., Калетник), 59:59 — 1:3Вратари: Красоткин (57:36 — 59:59) — НалимовШтраф: 6-6Броски: 25 (7+8+10) — 36 (17+15+4)