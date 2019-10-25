«Сочи» на выезде переиграл «Адмирал»

в гостях одержал победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Голами в составе победителей отметились Сергей Шмелев, Дмитрий Архипов и Илья Крикунов, который забросил свою сотую шайбу в КХЛ. Автором единственной запрошенной шайбы у хозяев стал Иван Мищенко.

Для «барсов» эта победа стала первой за последние девять игр. До этой встречи у команды была 8-матчевая серия поражений. «Адмирал» проиграл второй матч подряд и девятый из 21 в сезоне.