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    «Ак Барс» на выезде разгромил «Автомобилист»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    Екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл казанскому «Ак Барсу» — 1:6 (0:2, 1:1, 0:3).

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    По два очка (1+1) в этой встрече набрали Джастин Азеведо и Данис Зарипов.

    Для екатеринбургской команды это поражение стало пятым кряду.

    «Ак Барс» продолжает лидировать на Востоке, имея в активе 30 очков. «Автомобилист» идет на 7-й строчке (22 очка).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
    Голы: Ли — 1 (Основин), 4:08 — 0:1. Зарипов — 5, 8:57 — 0:2. Трямкин — 1, 20:52 — 1:2. Азеведо — 6 (Викстранд, Петров), 26:22 — 1:3. Э. Галимов — 6 (Педан), 47:08 — 1:4. Галиев — 5 (Зарипов, Яруллин), 53:24 — 1:5. Викстранд — 4 (бол., Фрэттин, Азеведо), 55:11 — 1:6Вратари: Гросс (Фомин, 55:11) — РейдеборнБроски: 29 (12+8+9) — 27 (7+11+9)Штраф: 8 — 10
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