«Ак Барс» на выезде разгромил «Автомобилист»

Екатеринбургскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл казанскому— 1:6 (0:2, 1:1, 0:3).

По два очка (1+1) в этой встрече набрали Джастин Азеведо и Данис Зарипов.

Для екатеринбургской команды это поражение стало пятым кряду.

«Ак Барс» продолжает лидировать на Востоке, имея в активе 30 очков. «Автомобилист» идет на 7-й строчке (22 очка).

