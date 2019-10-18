Стали известны зарплатные ведомости клубов Западной конференции КХЛ

Московский ЦСКА и петербургский СКА возглавили рейтинг платежных ведомостей среди клубов Западной конференции КХЛ, сообщает «РБК-Спорт».
По информации источника, оба коллектива имеют зарплатные бюджеты в размере 1,75 миллиарда рублей каждый. Еще одним клубом-миллиардером на Западе является столичное «Динамо».
Размеры зарплатных бюджетов клубов КХЛ в Западной конференции:
1-2. ЦСКА (Москва) — 1,75 миллиарда рублей
1-2. СКА (Санкт-Петербург) — 1,75 млрд
3. «Динамо» (Москва) — 1 млрд
4. «Локомотив» (Ярославль) — 850 млн
5. «Йокерит» (Хельсинки) — 730 млн
6. «Спартак» (Москва) — 720 млн
7. «Витязь» (Подольск) — 630 млн
8. «Сочи» (Сочи) — 490 млн
9. «Торпедо» (Нижний Новгород) — 470 млн
10. «Динамо» (Минск) — 370 млн
11. «Северсталь» (Череповец) — 350 млн
12. «Динамо» (Рига) — 260 млн 0