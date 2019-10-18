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    Стали известны зарплатные ведомости клубов Западной конференции КХЛ

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    Названы зарплатные бюджеты клубов Западной конференции КХЛ.

    Стали известны зарплатные ведомости клубов Западной конференции КХЛ
    Стали известны зарплатные ведомости клубов Западной конференции КХЛ

    Московский ЦСКА и петербургский СКА возглавили рейтинг платежных ведомостей среди клубов Западной конференции КХЛ, сообщает «РБК-Спорт».

    По информации источника, оба коллектива имеют зарплатные бюджеты в размере 1,75 миллиарда рублей каждый. Еще одним клубом-миллиардером на Западе является столичное «Динамо».

    Размеры зарплатных бюджетов клубов КХЛ в Западной конференции:

    1-2. ЦСКА (Москва) — 1,75 миллиарда рублей

    1-2. СКА (Санкт-Петербург) — 1,75 млрд

    3. «Динамо» (Москва) — 1 млрд

    4. «Локомотив» (Ярославль) — 850 млн

    5. «Йокерит» (Хельсинки) — 730 млн

    6. «Спартак» (Москва) — 720 млн

    7. «Витязь» (Подольск) — 630 млн

    8. «Сочи» (Сочи) — 490 млн

    9. «Торпедо» (Нижний Новгород) — 470 млн

    10. «Динамо» (Минск) — 370 млн

    11. «Северсталь» (Череповец) — 350 млн

    12. «Динамо» (Рига) — 260 млн 0

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