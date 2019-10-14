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    Паскуале, Лехтонен и Бакош признаны лучшими игроками шестой недели КХЛ

    КХЛ Барыс Йокерит Адмирал Локомотив
    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов шестой недели турнира в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

    Мартин Бакош
    Мартин Бакош

    Лучшим вратарем признан представитель «Барыса» Эдвард Паскуале, одержавший две гостевые победы, одну из них на ноль и пропустивший в этих поединках лишь одну шайбу. Канадский голкипер клуба из Нур-Султана отразил 98,39% бросков, «сухарь» в игре против «Сибири» стал для него первым в КХЛ. Безголевая серия Паскуале продолжается и составляет 85 минут 11 секунд.

    Среди защитников выделялся Микко Лехтонен из «Йокерита», вместе с командой одержавший победы в трех матчах и забросивший в них две шайбы. Гол в поединке против ХК «Сочи» стал победным. Также финский защитник стал автором победного буллита в серии бросков в поединке против «Салавата Юлаева». Лехтонен не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2», на его счету также 9 бросков по воротам.

    Форвард «Адмирала» Мартин Бакош — лучший в своем амплуа. Он вместе с командой одержал победы в трех матчах (в том числе двух гостевых) и набрал в них 5 (3+2) очков. Словацкий нападающий дальневосточного клуба забивал голы в каждом из матчей недели, шайба в ворота «Нефтехимика» стала победной. Бакош не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2».

    Лучшим новичком признан защитник «Локомотива» Даниил Мисюль, в трех матчах (в том числе одном гостевом) одержавший вместе с командой две победы. В поединке против «Куньлунь Ред Стар» 18-летний защитник ярославского клуба забросил шайбу, ставшую в итоге победной. Мисюль проводил на льду в среднем 10 минут 06 секунд, отметившись тремя силовыми приемами и двумя блокированными бросками. 0

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