Хартли: Рига здорово нейтрализовывала меньшинств

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал игру команды в матче сиз Риги (4:1).

«Еще одна хорошая командная победа, здорово все сработали. Валентин Пьянов забросил две свои первые шайбы в сезоне, и они сегодня были очень важными: он использовал свои моменты, играя с партнерами по звену.

В первом периоде, думаю, мы действовали хорошо, но противник давил, прессинговал и забил первый гол: это придало ему уверенности и энергии.

Но затем нам удалось сравнять, и далее, уже во втором периоде, мы хорошо играли, создавали трафик, здорово использовали время в зоне нападения.

Считаю, что мы достаточно успешно действовали в большинстве, но Рига здорово нейтрализовывала меньшинство.

Поэтому это еще одна такая, хорошая, общая победа, которой я очень доволен», — приводит слова тренера официальный сайт омичей. 0