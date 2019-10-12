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    Хартли: Рига здорово нейтрализовывала меньшинств

    Авангард Динамо Рига КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал игру команды в матче с «Динамо» из Риги (4:1).

    Боб Хартли
    Боб Хартли

    «Еще одна хорошая командная победа, здорово все сработали. Валентин Пьянов забросил две свои первые шайбы в сезоне, и они сегодня были очень важными: он использовал свои моменты, играя с партнерами по звену.

    В первом периоде, думаю, мы действовали хорошо, но противник давил, прессинговал и забил первый гол: это придало ему уверенности и энергии.

    Но затем нам удалось сравнять, и далее, уже во втором периоде, мы хорошо играли, создавали трафик, здорово использовали время в зоне нападения.

    Считаю, что мы достаточно успешно действовали в большинстве, но Рига здорово нейтрализовывала меньшинство.

    Поэтому это еще одна такая, хорошая, общая победа, которой я очень доволен», — приводит слова тренера официальный сайт омичей. 0

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