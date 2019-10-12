Дубль Пьянова принес «Авангарду» победу над рижским «Динамо»

Валентин Пьянов
ХК «Авангард»
Дубль в составе победителей оформил Валентин Пьянов (9 и 23 минута). Еще по шайбе забросили Роб Клинкхаммер (21) и Семен Кошелев (34).
У гостей точный бросок нанес Даниэль Берзиньш (3).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Рига) — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
Голы: Берзиньш — 2 (Эштон, Бартулис), 2:42 — 0:1. Пьянов — 1 (Войнов, Семенов), 8:34 — 1:1. Клинкхаммер — 4 (бол., Семенов, Шумаков), 20:45 — 2:1. Пьянов — 2 (Шумаков, Семенов), 24:53 — 3:1. Кошелев — 2 (Щербак, Грачев), 33:49 — 4:1Вратари: Бобков — СалакШтраф: 8 — 22Броски: 28 (4+14+10) — 22 (10+8+4)
«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции (23 очка). Рижское «Динамо» — 12-е на Западе (8 очков). 0