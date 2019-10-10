Разин: Концовку матча со «Спартаком» смазали, но победа есть победа

Главный тренер «Северстали»подвёл итоги матча со(3:2).

«Не первый год в КХЛ я тренер, но никак не удавалось сыграть против Олега Знарка. То чемпионат мира, то Олимпийские игры.

Перед игрой было небольшое волнение, не думал, что так будет потряхивать. Хорошо, что команде не передалось.

Первый период играли не очень, второй получше, третий играли хорошо до пропущенного гола. Концовку смазали, но победа есть победа.

Вызов Грачёва из ВХЛ не связан с тем, что мы играли со "Спартаком" (Грачёв все свои шайбы в КХЛ забил "Спартаку"), просто в последней игре с "Барысом" у нас играли все нападающие, не было ни одного запасного.

Грачёв приехал, он находится в хорошей форме, поэтому и играл», — передаёт слова Разина «Чемпионат». 0