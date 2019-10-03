«Магнитка» обыграла «Локомотив», прервав серию из четырех поражений

Магнитогорскийодержал домашнюю победу над ярославским(5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард магнитогорцев Деннис Расмуссен, набравший 3 (2+1) очка.

По разу за хозяев отличились Иван Верещагин, Денис Паршин и Николай Кулемин.

В составе гостей голы на счету Антона Ландера, оформившего дубль, и Николая Аверина.

«Металлург» прервал серию из четырех поражений, но остался на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 8 очками.

«Локомотив» (8) — предпоследний на Западе.