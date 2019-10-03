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    «Магнитка» обыграла «Локомотив», прервав серию из четырех поражений

    КХЛ Металлург Мг Локомотив
    Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург»
    «Металлург»

    Самым результативным игроком встречи стал форвард магнитогорцев Деннис Расмуссен, набравший 3 (2+1) очка.

    По разу за хозяев отличились Иван Верещагин, Денис Паршин и Николай Кулемин.

    В составе гостей голы на счету Антона Ландера, оформившего дубль, и Николая Аверина.

    «Металлург» прервал серию из четырех поражений, но остался на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 8 очками.

    «Локомотив» (8) — предпоследний на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
    Голы: Расмуссен — 2 (бол., Кулемин, Козун), 7:25 — 1:0. Ландер — 4 (Крунвалль, Да Коста), 31:07 — 1:1. Расмуссен — 3 (Дронов, Рожков), 33:05 — 2:1. Н. Аверин — 1 (Осипов, Ильенко), 41:43 — 2:2. Верещагин — 1 (бол., Расмуссен), 47:32 — 3:2. Паршин — 3 (Мозякин, Галузин), 51:06 — 4:2. Ландер — 5 (бол.), 58:36 — 4:3. Кулемин — 2 (п.в., Яковлев, Козун), 59:57 — 5:3Вратари: Кошечкин — Коновалов (57:53 — 58:36, 58:51)Броски: 23 (10+6+7) — 35 (7+11+17)Штраф: 4 — 4
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